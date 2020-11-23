Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

23.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:41

Adana'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, A.Ö'ye, merkez Seyhan ilçesi Telli Dere Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacağından yaralanan A.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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