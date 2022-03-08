Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34002. Sokak'ta yürüyen Özgür A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özgür A. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.