Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34002. Sokak'ta yürüyen Özgür A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özgür A. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title