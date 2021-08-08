Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim H'ye (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başından yaralanan Kerim H, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kerim H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan buldu.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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