Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi öldü - Haberler
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Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi öldü

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Son dakika... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi öldü

Son dakika haber: Adana'da seyir halindeki motosikletteki iki kişi, bir başka motosikletten açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki motosikletteki iki kişi, bir başka motosikletten açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletle giden ve akraba oldukları belirtilen Yusuf Ç (22) ile Abdülsamet Ç'ye (14), yine hareket halindeki bir motosiklette bulunan iki kişi tarafından ateş açıldı.

Ağır yaralanan Yusuf Ç. ve Abdülsamet Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastane ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Motosikletli iki kuzen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Motosikletli iki kuzen, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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