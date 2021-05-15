Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı
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Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 kardeşi tabancayla yaralayan şüpheli kaçtı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 kardeşi tabancayla yaralayan şüpheli kaçtı.

İddiaya göre, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yürüyen kardeşler Ufuk Y. ve Kubilay Y. karşılarından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen kişi, Ufuk Y. ve Kubilay Y'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda, Ufuk Y. boynundan, kardeşi Kubilay Y. bacağından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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