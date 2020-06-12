Son Dakika: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
12.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:19

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki marangoz atölyesi önüne motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, işletme sahibi Aykut E. ve çalışanı Ziya Aslan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan Aykut E. ve Ziya Aslan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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