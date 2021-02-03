Son Dakika | Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 5 kişi yaralandı
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Son Dakika | Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 5 kişi yaralandı

03.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:33
Son Dakika | Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Adana'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3'ü kadın 5 kişi yaralandı.

Adana'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3'ü kadın 5 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde aynı sokakta yaşayan 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Yalyanç ile Hasan Ali Kıran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile özel harekat ve terör ekibi sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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