Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana polisi tarafından silah kaçakçılarının yakalanması için Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese yapılan baskında, 13 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Adana polisi tarafından silah kaçakçılarının yakalanması için Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese yapılan baskında, 13 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli Konya ve Mersin'de silah ile mühimmat ticareti yapıldığını tespit etti. Polis bir süre silah kaçakçılığı yapan zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etti. Yapılan bu takipler sırasında 4 ayrı operasyonda 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis bugün şafak vakti ise Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi elde edilirken, 13 zanlı yakalandı. Kaçan 2 zanlının yakalanması içinde çalışmalar devam ediyor. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberleri: Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

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