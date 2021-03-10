Son Dakika | Adana'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
10.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:46
Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Sezai Karakoç Bulvarı'nda, Aytaç Aygün idaresindeki 58 TH 136 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada otomobilin büyük bölümünü alevler sardı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Otomobilin yanma anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney