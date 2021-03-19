Son Dakika | Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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Son Dakika | Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

19.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:37
Son Dakika | Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 01 ADB 767 plakalı minibüs, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Efe Demiryürek'e çarptı.

Yaralanan çocuk, özel araçla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere servis sürücüsünü emniyete götürdü.

Demiryürek'in babasının da 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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