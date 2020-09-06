Son Dakika | Adana'da sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Adana'da sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | Adana'da sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı
06.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:20

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda imalat aşamasında ve satışa hazır 1010 litre sahte rakı bulundu.

Ekipler, kargo firmasında yaptıkları aramalarda da gümrük kaçağı 300 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Şevket Çoruh
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Eddie Newton Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Otomobil
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:21:34. #1.15#
title