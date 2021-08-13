Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
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Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü 'PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada; daha önce örgütün kırsal alanında faaliyet gösteren bir kişinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü 'PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada; daha önce örgütün kırsal alanında faaliyet gösteren bir kişinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceden belirlenen 29 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü 'PKK/KCK'nın ilk kanlı eylem ve saldırılarını gerçekleştirdiği tarih olan; '15 Ağustos'un yıldönümü kapsamında kentte korsan gösteri ve eylem yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 10 örgüt yandaşının, Adana'da korsan gösteri ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Aynı soruşturmada yine örgütün talimatıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 kişi de tek tek tespit edildi. Bu kişilerle birlikte 9 şahsın da geçmiş tarihlerde terör örgütü 'PKK/KCK' ve onun Suriye uzantısı olan 'PYD/YPG'nin talimatıyla propaganda yaptığı belirlenen 9 şahısın da yakalanması için şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Daha önce belirlenen adreslere özel harekatın da desteğiyle ardı ardına baskınlar düzenlendi.

Kilitli kapılar koçbaşı ile kırılarak açıldı; girilen evler didik didik arandı. Baskın düzenlenen adreslerden biri de geçmiş tarihlerde terör örgütü 'PKK/KCK'nın kırsaldaki kampına katılıp, burada örgüt adına faaliyet gösteren şüphelinin evi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen toplam 29 şüpheliyle ilgili işlemler sürerken, gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu
Son dakika haber | Adana'da şafak vakti PKK/KCK operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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