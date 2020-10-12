Son dakika! Adana'da polisten, öğrenci ve velilere Kovid-19 bilgilendirmesi
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Son dakika! Adana'da polisten, öğrenci ve velilere Kovid-19 bilgilendirmesi

12.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:22
Son dakika! Adana'da polisten, öğrenci ve velilere Kovid-19 bilgilendirmesi

Son dakika haberleri: Adana'da polis, öğrencilere ile velilere yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarıyla ilgili broşür verdi.

Adana'da polis, öğrencilere ile velilere yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarıyla ilgili broşür verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini, okul girişlerinde karşılayarak virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı.

Öğrenci ve velilere Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgiler aktaran ekipler, korunma yolları içeren broşürler ve maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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