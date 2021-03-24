Son dakika... Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli ara sokakta yakalandı
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Son dakika... Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli ara sokakta yakalandı

24.03.2021 03:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 03:36
Son dakika... Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli ara sokakta yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da uygulama yapan polislerden kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Adana'da uygulama yapan polislerden kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yürüyen iki kişiyi durumlarından şüphelenerek durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan iki şüpheli Hürriyet Mahallesi'ne ilerleyerek izlerini kaybettirmek istedi.

Şüphelilerin gittiği ara sokaklarda araştırma yapan ekipler, iki kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılan şüphelilerden birinde bir miktar uyuşturucu madde, biber gazı ve taşınması yasak bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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