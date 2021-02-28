Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

28.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:56
Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Şakir Paşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ZK 856 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobili kullanan Burak B'nin, ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonucu, Barış Mahallesi 50030. Sokak'ta Burak B'yi yakaladı.

Burak B'ye ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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