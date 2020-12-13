Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

13.12.2020 01:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:55
Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

Son dakika haber... Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.

Çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekiplerini gören, 48 BG 176 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Aksoy, ekiplerden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Trafik polisleri yaptıkları kontrolde Aksoy'un 155 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Aksoy'un ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

İlgili Haberler

Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacanın sonunda yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan sürücü kovalamacanın sonunda yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Eşi ve çocuklarını silahla vurup polisten kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Neymar Falcao Samatta Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 01:58:42. #1.15#
title