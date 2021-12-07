Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.

Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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