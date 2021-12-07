Son dakika haberi! Polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.
Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.