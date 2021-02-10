Son dakika: Adana'da polisten kaçarken kaza yapan araçtaki şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Adana'da polisten kaçarken kaza yapan araçtaki şüpheli gözaltına alındı

10.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:04
Son dakika: Adana'da polisten kaçarken kaza yapan araçtaki şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da maddi hasarlı kaza sonrası diğer sürücüyü bıçakla yaralayıp darbederek kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da maddi hasarlı kaza sonrası diğer sürücüyü bıçakla yaralayıp darbederek kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra kimliği öğrenilemeyen diğer sürücüyü bıçakla yaralayıp darbeden iki şüpheli, polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil, Denizli Mahallesi'nde kovalamaca sırasında kaza yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtaki M.A.A'yı gözaltına aldı, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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