Son dakika haberi! Polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkınca yakalandı
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Son dakika haberi! Polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkınca yakalandı

Son dakika haberi... Adana'da polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla kaldırıma çıkınca yakalandı.

22.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:42

Adana'da polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla kaldırıma çıkınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde ters yöne giren Serhat Yılmaz idaresindeki 01 NS 353 plakalı otomobil, karşı yönden gelen polis ekibiyle karşı karşıya geldi.

Polisin "dur" ihtarı üzerine geri geri kaçmaya çalışan Yılmaz, otomobiliyle kaldırıma çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yapılan incelemede Yılmaz'ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yılmaz'a 6 bin 462 lira para cezası kesildi, otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

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Son dakika haberi! Polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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