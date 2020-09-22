Son dakika haberi! Polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkınca yakalandı Son dakika haberi... Adana'da polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla kaldırıma çıkınca yakalandı.

Adana'da polisten geri geri kaçmaya çalışan sürücü, aracıyla kaldırıma çıkınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde ters yöne giren Serhat Yılmaz idaresindeki 01 NS 353 plakalı otomobil, karşı yönden gelen polis ekibiyle karşı karşıya geldi.

Polisin "dur" ihtarı üzerine geri geri kaçmaya çalışan Yılmaz, otomobiliyle kaldırıma çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yapılan incelemede Yılmaz'ın ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yılmaz'a 6 bin 462 lira para cezası kesildi, otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney