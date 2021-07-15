Son dakika: Adana'da polis otosuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Son dakika: Adana'da polis otosuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika: Adana'da polis otosuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'da hafif ticari araçla polis ekip otosunun çarpışması sonucu ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araçla polis ekip otosunun çarpışması sonucu ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.U. idaresindeki 01 AEG 264 plakalı hafif tacir araç, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hacı Sabancı Bulvarı kesişiminde içerisinde iki polisin bulunduğu ekip aracıyla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile ekip otosundaki 2 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi.

Yaralı polisler Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralılar ise ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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