Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
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Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde polis ekipleri plakası olmayan motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Kısa kovalamacının ardından sürücü motosikleti mısır tarlasının yanına bırakarak kaçtı.

İncelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Mısır tarlasında ekiplerince bir süre aranan ancak izine rastlanamayan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı
Son dakika gündem: Polis kovalamacasının ardından sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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