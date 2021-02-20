Son Dakika | Adana'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

Son dakika habere göre Adana'da polis, kendini falcı ve seyyar satıcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı bilgilendirmede bulundu.

Adana'da polis, kendini falcı ve seyyar satıcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde fal bakmak ve mutfak eşyası satmak bahanesiyle evleri ziyaret eden dolandırıcılara karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekip, kapı kapı gittikleri evler ve sokaklarda, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Polis, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu