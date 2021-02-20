Son Dakika | Adana'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Adana'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

20.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:50
Son Dakika | Adana'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

Son dakika habere göre Adana'da polis, kendini falcı ve seyyar satıcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı bilgilendirmede bulundu.

Adana'da polis, kendini falcı ve seyyar satıcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde fal bakmak ve mutfak eşyası satmak bahanesiyle evleri ziyaret eden dolandırıcılara karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekip, kapı kapı gittikleri evler ve sokaklarda, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Polis, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da polis, falcı ve seyyar satıcı gibi evlere giden dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 09:51:31. #1.14#
title