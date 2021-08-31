Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi
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Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi

Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin geçen hafta gerçekleştirdiği denetimlerde ruhsatsız 74 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 23-29 Ağustos'ta denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 51 tabanca, 10 av tüfeği ve 13 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 537 mermi ve 133 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 6 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 164 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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