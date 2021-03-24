Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:09
Son dakika: Adana'da polis denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika gündem haberi: Adana'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetimlerinde 470 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar ile 25 mermi ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arama kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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