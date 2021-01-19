Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

19.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Tülü Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede, bir tabancaya ait boş kovan buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu

Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Son dakika haberi | Parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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