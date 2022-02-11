Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

AA, Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Son dakika haber: Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Jan Mohammad'a önce M.G idaresindeki 01 AHU 035 plakalı otomobilin çarptığını, ardından 3 aracın üzerinden geçtiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Sarıçam, Tarsus, Adana, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title