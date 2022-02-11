Son dakika... Adana'da otoyolda aracın çarptığı kişi öldü

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Jan Mohammad'a önce M.G idaresindeki 01 AHU 035 plakalı otomobilin çarptığını, ardından 3 aracın üzerinden geçtiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı