Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
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Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ADANA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada; 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

ADANA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada; 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kozan- Kadirli yolu Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Kadirli yönüne giden Ali Özgeç (41) yönetimindeki 01 RE 420 plakalı otomobil, Ceyhan'dan Kozan'a doğru ilerleyen İbrahim Ablak'ın (41) kullandığı 01 DD 485 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Sultan Ablak (69), İrem Nisa Ablak (11) ve Boran Günez (28) yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Ablak'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. 


Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika: Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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