Son dakika: Adana'da otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Adana'da otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika: Adana'da otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap bulundu, biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap bulundu, biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Adana'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Uyuşturucu bulunan aracın plakasını tespit eden ekipler, şehir girişlerinde önlem aldı.

Ekipler, kente giriş yaptıktan sonra durdurdukları araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, vites kutusunun altına gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, araçtaki Suriye uyruklu Mahmud Z. (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Emine D. (27) ile kardeşi Muhammed Z'yi (23) gözaltına aldı.

Hamile olduğu öğrenilen Emine D, uyuşturucuyu tanımadığı bir kişiden para karşılığında başkasına teslim etmek için aldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mahmud Z. ve Emine D. tutuklandı, Muhammed Z. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Adana'da otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika: Adana'da otomobilin vites bölümüne gizlenmiş 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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