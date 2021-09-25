Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü - Haberler
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Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

Son dakika haberleri... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, 10 yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, 10 yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda bir otomobilin elektrikli bisikletteki iki kişiye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet El İzzo'yu özel bir hastaneye, babası Muhammet İzzo'yu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Muhammet El İzzo hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü parkta yakalandı

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kaza yerinde buldukları 34 AJ 8796 nolu plakanın baba ve oğluna çarpan otomobile ait olduğunu tespit etti.

Aracın ve ruhsat sahibinin kaydına ulaşan polis ekipleri, şüpheli otomobili Sarıyakup Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, otomobili kullandığı tespit edilen H.K'yi ise Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü H.K, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

Son dakika... Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba yaralandı, oğlu öldü

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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