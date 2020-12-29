Son dakika! Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü

29.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:50
Son dakika! Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, Abdioğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdamar ve Yakar'ın cenazeleri, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Okan Buruk Domagoj Vida Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Adana'da otomobil bahçeye devrildi: 2 ölü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 00:50:32. #1.14#
title