Son Dakika | Adana'da otogarda bir yazıhanede çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Adana'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yazıhanenin ikinci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adana'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yazıhanenin ikinci katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Otogarda bir yazıhanenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büro kısa sürede alevler içinde kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürülen yangın nedeniyle yazıhanede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa