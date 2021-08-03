Son Dakika | Adana'da orman yangını (4)
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Son Dakika | Adana'da orman yangını (4)

Son Dakika | Adana'da orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 'BOZCALAR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

'BOZCALAR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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