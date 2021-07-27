Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı.

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haberi! ADANA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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