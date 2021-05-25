Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
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Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı Adana'nın Kozan ilçesinde tüfekle öldürülmüş halde bulunan biri Suriye uyruklu iki kadının cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere adli tıp kurumu morgundan teslim alındı.

- Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde tüfekle öldürülmüş halde bulunan biri Suriye uyruklu iki kadının cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere adli tıp kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir otomobilin çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kadının hareketsiz şekilde durduğunu görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü koltuğunda tüfekle vurulmuş 27 yaşındaki Tuğçe Duman öldüğünü belirledi. İnceleme başlatan ekipler, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Şemo'nun cansız bedenini buldu.

Öldürülen kadınların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadınların cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Tuğçe Duman'ın cenazesi defnedilmek üzere Adana'nın Saimbeyli ilçesine, Melek Şemo'nun cenazesi ise Kayseri'ye götürüldü.

Kadınların yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı
Son dakika: Adana'da öldürülen kadınların cenazeleri adli tıptan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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