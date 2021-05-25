Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor
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Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen iki kadının cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen iki kadının cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde dün tabancayla vurularak öldürülen Tuğçe Duman (27) ve dayısının imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Öldürülen kadınların cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Duman'ın cenazesinin Saimbeyli ilçesinde, Elşemo'nun cenazesinin de Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

Kozan ilçesinde dün sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye giden ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, buraya yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına almıştı.

Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor
Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor
Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor
Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor
Kozan'da öldürülen iki kadının cenazesi toprağa veriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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