Son dakika! Adana'da nişasta fabrikasında büyük yangın
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Son dakika! Adana'da nişasta fabrikasında büyük yangın

Son dakika güncel haberine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

28.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:36

Adana'nın Sarıçam ilçesinde nişasta fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm farikayı saran alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişasta fabrikasında elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında büyük maddi hasar oluşurken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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Son dakika! Adana'da nişasta fabrikasında büyük yangın

Kaynak: İHA

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