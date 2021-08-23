Son dakika... Adana'da mısır tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Adana'da mısır tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da mısır tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ndeki mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, arazözler ve su tankları ile polis TOMA'sı, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney