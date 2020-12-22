Son Dakika | Adana'da kumar oynayan 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza
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Son Dakika | Adana'da kumar oynayan 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza

22.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:22
Son Dakika | Adana'da kumar oynayan 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza

Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza verdi.

Adana'da jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde M.Y'nin evinde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Odaya kurulmuş masalarda sosyal mesafe kuralına uymadan kumar oynadığı belirlenen 14 kişiye, 53 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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