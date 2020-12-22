Son Dakika | Adana'da kumar oynayan 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza

Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında, kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 14 kişiye 53 bin 900 lira ceza verdi.