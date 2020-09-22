Son Dakika | Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Adana'da komşu 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son Dakika | Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı
22.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:56

Adana'da komşu 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hatice G. (74) ve komşusu Akif A. arasında Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akif A. av tüfeğiyle Hatice G'ye ateş etti.

Ayağına ve sırtına gelen saçmalarla yaralanan Hatice G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Akif A. ise polis ekiplerince olayda kullanıldığı ileri sürülen tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Akif A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hazal Kaya Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Arda Turan Okan Buruk Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da komşu 2 kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:56:34. #1.15#
title