Son dakika... Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü
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Son dakika... Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü

24.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:23
Son dakika... Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Feke ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çandırlar Mahallesi'nde tomruk işiyle uğraşan Mehmet Çörten (74), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çörten, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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