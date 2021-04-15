Son dakika: Adana'da kavga sırasında 3 kişi silahla yaralandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

Adana'da husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

K.G. husumetli olduğu Fatih K'nin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki iş yerine geldi. Burada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

K.G'nin tabancayla ateş açması sonucu iş yeri çalışanı Mehmet Ö. ile çevrede bulunan Halil G. ve Erdoğan Ş. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar ambulans ve vatandaşlar tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa