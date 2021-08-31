Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
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Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da iki kişinin elinden cep telefonlarını alıp kaçtığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'da iki kişinin elinden cep telefonlarını alıp kaçtığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde sokakta yürüyen iki kişinin ellerindeki cep telefonu yanlarına yaklaşan iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların bildirilmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan akıllı cep telefonlarının IMEI numaralarından yola çıkan ekipler, cihazlarda iki yeni SIM kartının kullanıldığını belirledi. Ekipler, teknik inceleme sonucu telefonların konumunu belirleyerek zanlılar A.H. (15) ve M.H'yi (17) yakaladı.

Bulunan cep telefonları da sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı
Kapkaç zanlılarını polis, çalınan telefonların konumlarından bularak yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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