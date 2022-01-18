Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 444 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 444 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 4 adres ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyreden bir otobüste kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin adresler ve otobüste yaptıkları aramalarda 4 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 8 milyon 444 bin makaron, 1580 kilogram tütün, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Sigara, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title