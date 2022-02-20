Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Adana'da gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 380 şarj kablosu ile 260 şarj adaptörü ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Haberler

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