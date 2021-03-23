Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

23.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:02
Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 araç ve 3 adreste arama yaptı.

Aramalarda, kaçak 4 bin 400 litre akaryakıt, 345 elektronik sigara, 104 şişe içki, 32 cep telefonu ile 1830 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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