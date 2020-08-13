Son dakika! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
13.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:54
Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde ve zanlıların araçlarında, kaçak olduğu belirlenen 1850 puro, 132 şişe içki ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
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Kaynak: AA