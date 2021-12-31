Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda gümrük kaçağı 5 bin 400 paket sigara, 564 kilogram nargile tütünü ile 23 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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