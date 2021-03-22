Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltıAdana'da polisin kaçakçılık operasyonunda, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron, 150 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da polisin kaçakçılık operasyonunda, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron, 150 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron, 150 bin gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR