Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA (İHA) - Adana'da 2 ton küçük tütün ile bin 452 paket sigara ve 19 bin 120 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince, Ceyhan ve Sarıçam ilçelerinde yapılan denetimler esnasında 2 ton kıyılmış tütün, bin 452 paket kaçak sigara, 19 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı. - ADANA

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