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Son dakika... Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da yapılan aramalarda 240 bin kaçak makaron, 2 bin 295 kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, 1 sigara dolum makinası, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da yapılan aramalarda 240 bin kaçak makaron, 2 bin 295 kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, 1 sigara dolum makinası, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı adrese baskın yaptı. Ekipler ayrıca güvenlik noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Polisin 3 farklı olayda yaptığı aramalarda toplamda 240 bin kaçak makaron, 2 bin 295 kaçak tütün, 3 milyon 159 bin 710 sigara sarma kağıdı, 1 sigara dolum makinesi, 76 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Haber

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